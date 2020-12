Candreva poco “sintonizzato” con la squadra: Ranieri non lo porta a Verona

Candreva poco "sintonizzato" con la squadra: Ranieri non lo porta a Verona L'ex interista non si sarebbe sufficientemente calato sulle esigenze dei blucerchiati a livello mentale: da lì la decisione del tecnico, in accordo con la società

La Redazione24

,

martedì 15 Dicembre 2020.

