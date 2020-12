Carica Ibrahimovic: “Milan, non avere paura di sognare lo scudetto”

Carica Ibrahimovic: “Milan, non avere paura di sognare lo scudetto” Il fuoriclasse svedese premiato nella categoria “Leggenda”: “Trasmetto il mio carisma ai compagni, non tutti i giocatori che sono tornati in rossonero hanno fatto bene la seconda volta” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 15 Dicembre 2020.

Carica Ibrahimovic: “Milan, non avere paura di sognare lo scudetto”

Il fuoriclasse svedese premiato nella categoria “Leggenda”: “Trasmetto il mio carisma ai compagni, non tutti i giocatori che sono tornati in rossonero hanno fatto bene la seconda volta”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA