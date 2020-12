Crotone: Convocato il Consiglio Comunale per il 18 dicembre con ben 48 punti all’ordine del giorno

Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l’esercizio 2020 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000. (proposta n. 9/2020);

Approvazione

bozza del contratto di Servizio tra il Comune di Crotone ed AKREA

Spa per la regolamentazione dell’affidamento in regime di “in

house providing” del servizio di raccolta e trasporto dei Rifiuti

Solidi Urbani – Servizio di Igiene urbana e di Raccolta

Differenziata di cui al Piano Comunale di Gestione dei Rifiuti,

approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 27/03/2017,

così come integrato dalla Delibera del Commissario Straordinario

nelle funzioni di Consiglio Comunale n. 43 del 21-08-2020;