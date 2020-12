Gasp non scioglie i dubbi: “Gomez convocato? Da parte mia non cambia nulla”

martedì 15 Dicembre 2020.

Gasp non scioglie i dubbi: “Gomez convocato? Da parte mia non cambia nulla”

Il tecnico dell’Atalanta, alla vigilia della sfida dello Stadium con la Juve, commenta anche il caso Papu: “Parlatene voi se volete. Io devo trovare le migliori soluzioni per la squadra”



