Juve: Alex Sandro sì, Chiesa no. Milan: niente Ibra. Roma: Smalling dall’inizio

Juve: Alex Sandro sì, Chiesa no. Milan: niente Ibra. Roma: Smalling dall’inizio Lo svedese a Genova non andrà neppure in panchina. Per Gabbia un mese di stop, per Bennacer lesione del bicipite femorale continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 15 Dicembre 2020.

Juve: Alex Sandro sì, Chiesa no. Milan: niente Ibra. Roma: Smalling dall’inizio

Lo svedese a Genova non andrà neppure in panchina. Per Gabbia un mese di stop, per Bennacer lesione del bicipite femorale



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA