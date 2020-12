Crotone: Anziana 95enne sola in casa cade, soccorsa dalla Polizia

Una storia che si ripete, a distanza di pochi giorni, con una dinamica simile a quella già raccontata

Comunicato della Questura

Crotone,

mercoledì 16 Dicembre 2020.

Qualche giorno fa abbiamo raccontato la storia dell’anziana signora soccorsa da due poliziotti dopo essere rimasta inerme in bagno dopo una caduta. Si è affidata dapprima alle sue urla d’aiuto e dopo alla pronta reazione della Polizia.

Immagini che hanno fatto il giro del web e che hanno commosso migliaia di italiani, con innumerevoli proposte d’aiuto che ci sono pervenute per farle recapitare beni di prima necessità .

Ma la vittoria più grande è stata ottenuta quando una casa di cura ha offerto la propria disponibilità ad accogliere la signora nella propria struttura. Da oggi, quindi, avrà una nuova casa, la meritata compagnia e la necessaria assistenza.

E come la novantaduenne, un’altra persona anziana, la signora Pasqualina, che di anni ne ha 95, nel tentativo di lavarsi autonomamente, si è ritrovata distesa al suolo arrecandosi la rottura del femore.

Una storia che si ripete, a distanza di pochi giorni, con una dinamica simile a quella già raccontata. Anche questa volta fortunatamente a lieto fine, perché due operatori delle volanti, allarmati dalle urla dell’anziana, si son trovati costretti ad aprire forzatamente la porta d’ingresso.

Nella foto che vi mostriamo è racchiusa tutta la dolcezza di un semplice gesto, un giovane agente che avvolge in una coperta la signora, mettendola al caldo e soprattutto al sicuro.

La Polizia di Stato segue da sempre un itinerario di prossimità e vicinanza alla gente ed ai suoi bisogni quotidiani, e una delle modalità principali per “produrre sicurezza”, ma soprattutto per prevenire, sta nel comunicare con i cittadini per rassicurarli e farli sentire protetti in ogni momento.

La vittoria di oggi è di tutti, ma in particolare della comunità che ha salvato una vita non soltanto dal pericolo, ma dall’indifferenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA