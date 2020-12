ESCLUSIVO Guardate gli uomini McLaren: “Cara Ferrari, abbiamo un messaggio per te…”

La Redazione24

,

mercoledì 16 Dicembre 2020.

ESCLUSIVO Guardate gli uomini McLaren: “Cara Ferrari, abbiamo un messaggio per te…”

In questo bellissimo video in italiano tutto il Team McLaren esprime il proprio affetto per Carlos Sainz, prossimo compagno di scuderia di Charles Leclerc con la Ferrari. Ecco, uno dopo l’altro, i protagonisti: dal pilota Lando Norris a Tom Stallard (race engineer), da Andrew Salt (capomeccanico) a Giuseppe Marciante (rear end mechanic), da Adrian Goodwin (Performance Engineer) a Phillip McWilliams (Rear End Mechanic), da Joel Vermiglio (Systems Engineer) ad Andrea Stella (Racing Director) da Jon Mitchell (Control Systems Engineer) a Ben Boast (Front End Mechanic) per finire con Andreas Seidl (Team Principal) e Zak Brown (CEO)



