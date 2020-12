L’attesa infinita dello stadio: così la Roma ha perso per strada 170 milioni

L’attesa infinita dello stadio: così la Roma ha perso per strada 170 milioni Doveva essere inaugurato nel 2016-17 con Totti in campo: il club giallorosso avrebbe incassato almeno 80 milioni a stagione. Ovunque in Europa gli impianti hanno moltiplicato i ricavi delle squadre continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 16 Dicembre 2020.

L’attesa infinita dello stadio: così la Roma ha perso per strada 170 milioni

Doveva essere inaugurato nel 2016-17 con Totti in campo: il club giallorosso avrebbe incassato almeno 80 milioni a stagione. Ovunque in Europa gli impianti hanno moltiplicato i ricavi delle squadre



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA