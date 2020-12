Due domande su CR7: è la peggior partita alla Juve? Perché Pirlo non l’ha sostituito?

Due domande su CR7: è la peggior partita alla Juve? Perché Pirlo non l’ha sostituito? Con l’Atalanta Ronaldo ha steccato, sbagliando anche un rigore,ma è rimasto in campo sino alla fine. Forse perché non gradisce le sostituzioni… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 17 Dicembre 2020.

Due domande su CR7: è la peggior partita alla Juve? Perché Pirlo non l’ha sostituito?

Con l’Atalanta Ronaldo ha steccato, sbagliando anche un rigore,ma è rimasto in campo sino alla fine. Forse perché non gradisce le sostituzioni…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA