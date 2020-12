Lukaku segna su rigore, Handa para tutto: l’Inter batte il Napoli e si porta a -1 dalla vetta

La Redazione24

,

giovedì 17 Dicembre 2020.

Lukaku segna su rigore, Handa para tutto: l’Inter batte il Napoli e si porta a -1 dalla vetta

I nerazzurri soffrono ma superano gli azzurri, che prima perdono Mertens per infortunio e poi Insigne per un’espulsione. Il Milan in testa alla classifica adesso è a un punto



