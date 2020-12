Maradona, la figlia non riconosciuta ottiene il test del Dna: vietata la cremazione

La Redazione24

,

giovedì 17 Dicembre 2020.

Maradona, la figlia non riconosciuta ottiene il test del Dna: vietata la cremazione

La 25enne Magalì Gil, che lotta da oltre un anno per ottenere il riconoscimento dell’ex Pibe de Oro, ha avuto il via libera della Giustizia. La salma di Diego dovrà essere preservata per effettuare test genetici



