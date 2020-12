Abisso disastroso, Toro in 10 per 75’: la Roma vince 3-1 ed è terza con la Juve

Abisso disastroso, Toro in 10 per 75’: la Roma vince 3-1 ed è terza con la Juve Granata in inferiorità numerica dopo 14′ per l’espulsione di Singo, Mkhitaryan segna un gran gol. Centri anche per Veretout su rigore, Pellegrini e Belotti continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Dicembre 2020.

Abisso disastroso, Toro in 10 per 75’: la Roma vince 3-1 ed è terza con la Juve

Granata in inferiorità numerica dopo 14′ per l’espulsione di Singo, Mkhitaryan segna un gran gol. Centri anche per Veretout su rigore, Pellegrini e Belotti



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA