Abisso, il precedente: un anno fa dopo Fiorentina-Inter…

Abisso, il precedente: un anno fa dopo Fiorentina-Inter… Nel febbraio 2019 assegnò un rigore per un tocco di mano di D’Ambrosio, fu richiamato al Var per riguardare l’azione ma non si corresse: fermato per quasi un mese continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Dicembre 2020.

Abisso, il precedente: un anno fa dopo Fiorentina-Inter…

Nel febbraio 2019 assegnò un rigore per un tocco di mano di D’Ambrosio, fu richiamato al Var per riguardare l’azione ma non si corresse: fermato per quasi un mese



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA