Albertini: “Il Milan merita di stare lassù. E Tonali di stare in panchina, per ora”

Albertini: “Il Milan merita di stare lassù. E Tonali di stare in panchina, per ora” L’ex rossonero: “L’entusiasmo generazionale è l’arma in più del Milan, per fine anno e per lo scudetto” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 18 Dicembre 2020.

Albertini: “Il Milan merita di stare lassù. E Tonali di stare in panchina, per ora”

L’ex rossonero: “L’entusiasmo generazionale è l’arma in più del Milan, per fine anno e per lo scudetto”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA