Auto in fiamme in via Botteghelle a Crotone, intervenuti prontamente i Vigili del fuoco

L’incendio è avvenuto nella tarda serata di ieri

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

venerdì 18 Dicembre 2020.

Alle ore 21:10 di oggi 17 dicembre, squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone è intervenuta per un incendio autovettura, in via Botteghelle.

All’arrivo sul posto si notavano subito che le fiamme si stavano propagando, le celerità dell’intervento dei vigili del fuoco, arrivati in pochi minuti, evitavano la totale distruzione della Renault Clio, sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia.

