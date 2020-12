Dal “mani” di D’Ambrosio a Theo-Caceres: tutti gli errori di Abisso

venerdì 18 Dicembre 2020.

Polemiche per l’arbitraggio di Rosario Abisso in Roma-Torino, contestata la doppia ammonizione del granata Singo. Nel febbraio 2019 fu sospeso per quasi un mese dopo Fiorentina-Inter.



