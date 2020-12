Il Comune di Crotone vince il prestigioso bando della Presidenza del Consiglio “Italia City Branding 2020”

La Giunta Voce porta a casa un risultato straordinario dopo poche settimane dall’insediamento

Crotone,

venerdì 18 Dicembre 2020.

La citta di Crotone si è classificata al 12° posto al bando “Italia City Branding 2020” con un progetto che mira ad un processo di valorizzazione delle città medie, redatto e presentato a tempo di record grazie a un lavoro di squadra eccellente ed ad un impegno che l’amministrazione ha inteso sin da subito onorare.

Il risultato è stato comunicato in diretta da Mario TURCO, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri , in collegamento con oltre 60 comuni capoluogo di provincia.

“Kroton – Rinnov@azione e Sport”, è il titolo della proposta progettuale declinata su 5 lotti funzionali finalizzati alla promozione del Brand cittadino con l’obiettivo di incrementare l’attrattività del territorio mediante la promozione congiunta di offerta culturale e sportiva.

Grazie a questo risultato, il Comune di Crotone avrà la possibilità di rendere cantierabili progetti per un totale di 11 milioni di euro.

Artefice del successo è l’Assessore alle Attività Produttive, Sport e Turismo Luca Bossi: “Nel ringraziare il sottegretario Turco ho voluto mettere in risalto il valore simbolico del risultato, frutto di un lavoro svolto in piena emergenza alluvionale. Il risultato ottenuto è simbolo di una comunità che nonostante le difficoltà sa rialzarsi e sa fare squadra. Un grazie ai componenti di un team che da subito ha saputo mettere in campo tutte le competenze e le capacità necessarie al raggiungimento dell’obiettivo.”

