Inter, 3 mosse per lo scudetto: difesa, modulo e un nuovo spirito

venerdì 18 Dicembre 2020.

L'eliminazione dalla Champions è stata dura da digerire, ma Conte e la squadra hanno assorbito il colpo. Il gioco non è sempre scintillante, però i risultati in campionato stanno arrivando

venerdì 18 Dicembre 2020.

L’eliminazione dalla Champions è stata dura da digerire, ma Conte e la squadra hanno assorbito il colpo. Il gioco non è sempre scintillante, però i risultati in campionato stanno arrivando



