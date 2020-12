Cutro: fenomeno del “caporalato”, denunciati due imprenditori

Controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone e quelli del locale Nucleo Ispettorato del lavoro

Comunicato dei Carabinieri

Cutro,

sabato 19 Dicembre 2020.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone e quelli del locale Nucleo Ispettorato del lavoro, nell’ambito di dedicata attività finalizzata al contrasto del fenomeno del “caporalato”, hanno denunciato, in stato di libertà , nel comune di Cutro, due imprenditori, un 60enne ed una 54enne, ritenuti responsabili di sfruttamento del lavoro.

Gli stessi hanno impiegato un lavoratore pakistano, sottoponendolo a condizioni di sfruttamento, approfittando del suo stato di bisogno.

I militari hanno accertato la sua sottoretribuzione, in relazione all’attività prestata, la violazione della normativa relativa l’orario di lavoro ed al riposo settimanale, la sottoposizione del lavoratore a situazioni alloggiative degradanti ed il mancato rispetto delle misure urgenti, per evitare la diffusione del covid-19 negli ambienti di lavoro.

Conseguentemente, sono state comminate sanzioni amministrative ed ammende per una somma complessiva di 33.323,00 euro.

