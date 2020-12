Nadal ha scelto Sinner: sarĂ il suo “sparring partner” per gli Australian Open

La Redazione24

,

sabato 19 Dicembre 2020.

Nadal ha scelto Sinner: sarà il suo “sparring partner” per gli Australian Open

Il primo slam della nuova stagione è in programma dall’8 febbraio. Rafa ha scelto Jannik come suo compagno di allenamento nella settimana di avvicinamento al torneo. Il maiorchino già l’avava elogiato in passato: “Lui è una persona umile, questa è una cosa positiva”



