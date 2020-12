Strongoli: effettuati controlli in materia ambientale e zoofila da parte degli Agenti della Polizia Locale

Continua l’attività di controllo nel territorio di Strongoli da parte degli agenti della polizia locale per la cautela dell’ambiente e del territorio

La Redazione

Strongoli,

sabato 19 Dicembre 2020.

Nella giornata odierna sono stati rinvenuti due siti contenenti materiale ingombrante e rifiuti urbani di vario genere segnalate alle autorità competenti per la bonifica.

Nei giorni precedenti numerosi sono stati i controlli effettuati in materia di randagismo, diversi cani sono stati accalappiati e affidati al canile convenzionato inoltre, con l’ausilio del lettore ottico, sono state diffidate cinque persone affinché si mettessero in regola entro dieci giorni denunciando il proprio animale presso il servizio veterinario di Crotone.

I servizi della polizia locale continueranno nei prossimi giorni per dare continuità all’azione di prevenzione e tutela del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA