Torretta, giochi e portabici regalati da una azienda locale

Iniziativa della VBR Arredamenti di Mimmo Forciniti

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

sabato 19 Dicembre 2020.

In un anno così difficile e tragico che si accinge a lasciarci, arriva un altro gesto di solidarietà per la comunità torrettana, specialmente i più piccoli, da parte di Domenico Forciniti, giovane imprenditore locale titolare della VBR Arredamenti che, dopo aver donato le prime mascherine protettive a tutta la popolazione di Crucoli e di Torretta (consegnate al Comune e distribuite dai volontari di protezione civile nei giorni bui del primo lock-down), nei giorni scorsi ha fornito gratuitamente all’Ente una serie di giochi a molla omologati e un porta bici in acciaio che sono stati installati, in collaborazione con la ditta Proedil di Laura Procopio, nella villa comunale “Andrea Laudano” sita a pochi passi dalle scuole elementari e materne ed affacciata sulla statale 106 che attraversa il centro abitato.

Giochi che sicuramente faranno la

gioia di tanti bambini, soprattutto quando finirà questa terribile pandemia e

potranno finalmente ritrovarsi tra amichetti, sotto l’occhio attento dei

genitori, nei parchi e nelle villette pubbliche dei nostri paesini.

“Anche questo è un gesto che io e

la mia azienda rivolgiamo in favore della nostra piccola comunità , – ha

dichiarato Forciniti – in particolar modo dei nostri bambini che in questi

piccoli spazi verdi possono ritrovare la gioia del divertimento e dello stare

insieme giocando.”

L’imprenditore poi tiene a

precisare che “nessuna nostra iniziativa è mai stata dettata da appartenenza

politica o da sostegno a questa o quella amministrazione, per cui sarebbe

auspicabile che si evitassero ogni qualsivoglia tentativo di strumentalizzazioni

a nostro riguardo.”

