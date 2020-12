“Catena della solidarietà ” attivata dal Club Kiwanis “Apollo Aleo” per le famiglie danneggiate dall’alluvione dello scorso novembre

Una raccolta di fondi destinati all'acquisto di beni di prima necessità

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

domenica 20 Dicembre 2020.

“E’ un momento particolarmente difficile per tutti noi, ma lo è ancora di più per quelle famiglie maggiormente danneggiate dall’alluvione dello scorso novembre. “ Così esordisce il presidente del Club Kiwanis, Apollo Aleo, di Cirò Marina, Carlo Rizzo. “Cirò Marina e i paesi limitrofi sono stai colpiti duramente, continua, il nostro club Kiwanis “Apollo Aleo” si è attivato per portare un piccolo aiuto nelle case dove ci sono minori e che ancora di più subiscono le conseguenze degli eventi alluvionali. In una riunione online, in cui hanno partecipato Maura Magni, Governatore del Distretto Italia-San Marino, e Basilio Valente, Luogotenente della Divisione XII “Magna Grecia”, abbiamo avviato un service che abbiamo chiamato “Catena della solidarietà ”: una raccolta di fondi destinati all’acquisto di beni di prima necessità . Molto sensibili si sono dimostrati i club della Divisione XII che ci hanno sostenuto con importanti risorse finanziarie. Oggi abbiamo completato la consegna dei pacchi alle famiglie in difficoltà . Fondamentale è stata la collaborazione dei comuni di Cirò Marina, Melissa e Cirò. Ai Sindaci e loro collaboratori va il nostro ringraziamento anche a nome del Governatore Maura Magni e del Luogotenente Basilio Valente.











