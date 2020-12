Cirò Marina: Consegnati i regali dell’iniziativa solidale del “Giocattolo Sospeso” per i bambini meno fortunati

CirĆ² Marina: Consegnati i regali dellā€™iniziativa solidale del “Giocattolo Sospeso” per i bambini meno fortunati

Questa nobile iniziativa di carattere solidale ĆØ promossa dallā€™Assessorato allo Sport e Politiche Giovanili del Comune di CirĆ² Marina

La Redazione

CirĆ² Marina,

domenica 20 Dicembre 2020.

Nella mattinata di VenerdƬ 18 dicembre, l’Assessore AlfƬ, promotore dell’iniziativa, il “Giocattolo Sospeso” accompagnato dal Sindaco Ferrari, l’Assessore Marasco, il presidente del Consiglio, Aloisio e dalla consigliera La Rocca, si sono recati al plesso Ferrari dell’Istituto Filottete e accolti dal Dirigente Dilillo e da tutte le maestre della scuola primaria. Inoltre, in ogni classe le maestre sulle loro cattedre, hanno fatto trovare 2 o 3 doni per i bambini bisognosi.

Presente anche un Babbo Natale, che ha raccolto i regali non donati.

Il Sindaco ed il Dirigente hanno rivolto gli auguri alle famiglie, agli alunni e ai docenti.

La dichiarazione dell’assessore Ferdinando AlfƬ: “Ringrazio la Scuola Primaria Giuseppe Ferrari nella persona del Dirigente Dilillo e tutte le maestre, un ringraziamento speciale di vero cuore va a tutti i piccoli alunni che con la loro accoglienza e generositĆ sono riusciti ad emozionarmi. Il ā€œGiocattolo Sospesoā€ viene in aiuto di chi non ha la possibilitĆ di godere della magia del Natale, di chi ĆØ meno fortunato, di chi dovrebbe vivere sempre con il sorriso: i bambini e vedere questa solidarietĆ da parte dei bambini stessi ĆØ motivo d’orgoglio.”







































































© RIPRODUZIONE RISERVATA