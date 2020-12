CR7, anche il 2020 è un anno da sballo: segnati 41 gol in 38 gare!

CR7, anche il 2020 è un anno da sballo: segnati 41 gol in 38 gare! Il portoghese ha eguagliato Omar Sivori, ultimo giocatore prima di lui a segnare 33 gol in un anno in Serie A, nel 1961 continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 20 Dicembre 2020.

CR7, anche il 2020 è un anno da sballo: segnati 41 gol in 38 gare!

Il portoghese ha eguagliato Omar Sivori, ultimo giocatore prima di lui a segnare 33 gol in un anno in Serie A, nel 1961



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA