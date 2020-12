Hakimi e Lukaku piegano lo Spezia: l’Inter vince 2-1 e resta in scia del Milan

domenica 20 Dicembre 2020.

Hakimi e Lukaku piegano lo Spezia: l’Inter vince 2-1 e resta in scia del Milan

Sesta vittoria consecutiva per i nerazzurri, che la sbloccano al 52′ grazie al marocchino e la chiudono su rigore del bomber per mani di Nzola. Nel recupero il gol degli ospiti con Piccoli



