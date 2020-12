La Roma si illude, poi entra super Ilicic e cambia l’Atalanta: poker anche senza Papu

domenica 20 Dicembre 2020.

In vantaggio per un’ora, i giallorossi si sono smarriti e hanno incassato i gol di Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic. Fonseca non resta nella scia di Milan, Inter e Juve



