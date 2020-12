LIVE Alle 15 Cagliari-Udinese: Di Francesco lancia Pavoletti, Gotti con Deulofeu e Pussetto

LIVE Alle 15 Cagliari-Udinese: Di Francesco lancia Pavoletti, Gotti con Deulofeu e Pussetto La squadra di casa non vince da cinque giornate e ospita i friulani, appena sopra di un punto in classifica. Fra i sardi fuori Simeone, dall’altra parte la coppia ex Watford continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 20 Dicembre 2020.

LIVE Alle 15 Cagliari-Udinese: Di Francesco lancia Pavoletti, Gotti con Deulofeu e Pussetto

La squadra di casa non vince da cinque giornate e ospita i friulani, appena sopra di un punto in classifica. Fra i sardi fuori Simeone, dall’altra parte la coppia ex Watford



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA