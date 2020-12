Maria Rosaria Pettinato nel Consiglio regionale Calabria Fidasc, rappresenterà la provincia di Crotone

Il 6 dic 2020 presso la sede CONI di Catanzaro, si sono svolte le votazioni per l’elezione del Presidente Regionale Calabria Fidasc (Federazione Italiana Discipline Armi Sportive da Caccia) e del rispettivo consiglio per il ciclo 2021-2025

Catanzaro,

domenica 20 Dicembre 2020.

Nonostante le avverse condizioni climatiche erano presenti per la votazione tutte le 26 societa’ aventi diritti al voto.

All’unanimita’ e’ stato riconfermato il Presidente Francesco Citriniti di Cz e una dei membri del consiglio Regionale Calabria, e’ Maria Rosaria Pettinato di Cirò Marina, che rappresentera’ la provincia di Crotone all’interno dello stesso.

La Pettinato e’ stata eletta con 24 preferenze su 26 societa’ presenti ed e’ orgogliosa di questo nuovo incarico poiche’ la Provincia di Crotone da anni sta lavorando egregiamente con le societa’ presenti sul territorio per lasciare un impronta anche a livelli Nazionali infatti la neo consigliera e’ anche la prima donna Presidente Provinciale Fidasc e che, rassegnera’ le dimissioni dalla Presidenza Provinciale lasciando la guida ad un nuovo Presidente che continui il lavoro iniziato in questi 4 anni dalla sua nomina nella Provincia di Crotone che da anni porta a casa svariati titoli nazionali e non.

Fare parte di un team coeso ed unito e’ segno di grande professionalita’ perche’ ogni singolo componente del consiglio ha un unico obiettivo quello di lavorare aggregando nuovi atleti per cercare di rappresentare egregiamente la Calabria sui podi piu alti poiche’ lo sport deve essere inteso a 360° verso tutte le discipline.

Felice di questo nuovo incarico la Pettinato ringrazia tutte le societa’ Calabresi per la fiducia riposta in Lei augurando a tutti gli atleti un fiorente quadrienno sportivo all’insegna del rispetto, delle regole e della passione verso lo sport.

Sicura che il nuovo consiglio guidato dal Presidente F. Citriniti, in collaborazione con il consigliere Nazionale Luigi Chiappetta ed il Presidente Nazionale Felice Buglione fara’ un ottimo lavoro nell’interesse degli atleti.

