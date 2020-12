Milan e Inter, la Juve è lì. Fino a Natale guai a chi fa regali

Milan e Inter, la Juve è lì. Fino a Natale guai a chi fa regali La netta vittoria dei campioni d’Italia col Parma mette in guardia le due milanesi. E d’ora in poi nessuno vorrà perdere punti per strada… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 20 Dicembre 2020.

