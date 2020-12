Auto in fiamme in Loc. Sant’Andrea di Isola Capo Rizzuto, intervenuti i Vigili del Fuoco

E’ successo intorno alle ore 15:00 di oggi lunedì 21 dicembre 2020

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Isola Capo Rizzuto,

lunedì 21 Dicembre 2020.

Una telefonata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Crotone, segnalava un’auto in fiamme in Loc. Sant’Andrea di Isola Capo Rizzuto, immediatamente partiva una squadra, all’arrivo sul posto vi era un fuoristrada Mitsubishi con fiamme che avevano già interessato la parte anteriore del mezzo.

Dopo lo spegnimento delle fiamme si è provveduto alla bonifica e messa in sicurezza della zona, liberando la strada al traffico.

Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia per i rilievi del caso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA