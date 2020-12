Presunta bestemmia di Buffon: ecco perché non è stato squalificato

La Redazione24

lunedì 21 Dicembre 2020.

Presunta bestemmia di Buffon: ecco perché non è stato squalificato

Un’espressione blasfema captata dai microfoni delle tv durante Parma-Juve, ma la Procura federale non ha inviato alcun materiale al giudice. Fermati per un turno Lyanco, Kessie e Marrone



