Suarez, la prova d’esame incriminata: “Ho cinquo hermano, porto cocummela…”

Suarez, la prova d’esame incriminata: “Ho cinquo hermano, porto cocummela…” Il 17 settembre scorso il bomber uruguaiano si presentò a Perugia per ottenere l’attestato di livello B1 necessario per ottenere la cittadinanza italiana. Ma in aula c’erano anche le cimici degli investigatori… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 21 Dicembre 2020.

Suarez, la prova d’esame incriminata: “Ho cinquo hermano, porto cocummela…”

Il 17 settembre scorso il bomber uruguaiano si presentò a Perugia per ottenere l’attestato di livello B1 necessario per ottenere la cittadinanza italiana. Ma in aula c’erano anche le cimici degli investigatori…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA