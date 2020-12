LIVE Juve-Fiorentina 0-1: Vlahovic in contropiede infila Szczesny

LIVE Juve-Fiorentina 0-1: Vlahovic in contropiede infila Szczesny L’ala bianconera grande ex, Dybala recuperato ma va in panchina. Numeri “preoccupanti” per la squadra di Prandelli continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 22 Dicembre 2020.

LIVE Juve-Fiorentina 0-1: Vlahovic in contropiede infila Szczesny

L’ala bianconera grande ex, Dybala recuperato ma va in panchina. Numeri “preoccupanti” per la squadra di Prandelli



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA