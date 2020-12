PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – CONCORSO (scad. 21 gennaio 2021)

Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone con disabilita’, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento della durata di sei mesi, finalizzati all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di sei unita’ di personale da inquadrare nei ruoli non dirigenziali della Presidenza […]

La Redazione24

,

martedì 22 Dicembre 2020.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, riservata a persone con

disabilita’, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1999,

n. 68, per l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento

della durata di sei mesi, finalizzati all’assunzione a tempo pieno

ed indeterminato di sei unita’ di personale da inquadrare nei ruoli

non dirigenziali della Presidenza del Consiglio dei ministri con

profilo professionale di Addetto ai servizi interni, categoria B,

posizione economica F1.

(20E14389)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA