Questura Crotone: Chiusura sportelli Ufficio Immigrazione, Ufficio Passaporti e Porto Armi. Ecco i giorni

martedì 22 Dicembre 2020.

Con riferimento al Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID 19” nel quale sono stati disposti ulteriori restrizioni e nello specifico è stata indicata la zona rossa nei giorni festivi e prefestivi, si comunica che gli sportelli in oggetto indicati rimarranno chiusi al pubblico nei seguenti giorni:

24 dicembre 2020

31 dicembre 2020

05 gennaio 2021

Nei giorni rientranti nella cd. zona arancione (28, 29 e 30 dicembre 2020, nonché giorno 4 gennaio 2021) in cui sono consentiti solo gli spostamenti all’interno del proprio Comune, verranno prese in considerazione esclusivamente le richieste provenienti dai residenti nel Comune di Crotone, a meno che non si tratti di situazioni di emergenza e/o necessità .

