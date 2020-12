I Giovani Democratici della Federazione di Crotone vogliono essere il presente dell’attività politica e sociale del territorio crotonese

E’ quanto sostiene il Coordinatore dei GD di Crotone Matteo Bonesse

La Redazione

Crotone,

mercoledì 23 Dicembre 2020.

I

Giovani Democratici della Federazione di Crotone voglio essere il

presente dell’attività politica e sociale del territorio crotonese. È

stato questo ciò che è emerso nella discussione tenutasi ieri sera con i

ragazzi della nostra organizzazione.

Stiamo

vivendo dei momenti davvero difficili nel nostro territorio, ciò è dato

dalla pandemia che ormai è da quasi un anno che stiamo affrontando e

che sta mettendo a dura prova tutti noi. Con questa, poco tempo fa, si è

aggiunta l’alluvione che ha colpito non solo Crotone ma anche molti

paesi limitrofi, complicando ancora di più la situazione che versa nella

nostra realtà territoriale.

Come

Federazione dei Giovani Democratici di Crotone, vogliamo lanciare un

messaggio di vicinanza, di solidarietà e speranza, cercando di

costituire iniziative sociali rivolti a chi purtroppo sta avendo gravi

ripercussioni economiche. Allo stesso modo però, vogliamo ancora una

volta far arrivare con decisione un messaggio politico chiaro su tutti i

temi che riguardano la società : parlando di Sanità , di lavoro, di

agricoltura e molto altro. Questo con l’unico scopo di tracciare una

nostra visione di come la nostra organizzazione vede il territorio.

Vogliamo

essere parte della società , vogliamo radicarci ed essere il presente

del nostro paese, per questo motivo vi sarà una stagione di

programmazione, di grande coinvolgimento da parte di tutti i ragazzi che

vogliono impegnarsi in un progetto lungimirante e pieno di idee.

© RIPRODUZIONE RISERVATA