Juventus, 4 espulsioni in questa stagione: la più “rossa” della A

Juventus, 4 espulsioni in questa stagione: la più “rossa” della A Con il rosso a Cuadrado contro la Fiorentina salgono a 4 gli espulsi in campionato, oltre a Demiral in Champions continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Dicembre 2020.

Juventus, 4 espulsioni in questa stagione: la più “rossa” della A

Con il rosso a Cuadrado contro la Fiorentina salgono a 4 gli espulsi in campionato, oltre a Demiral in Champions



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA