La Signora in rosso: per la Juve è record (europeo) di espulsi

La Signora in rosso: per la Juve è record (europeo) di espulsi Bianconeri da primato per i cartellini in campionato: Rabiot, Chiesa, Morata, Pinsoglio e Cuadrado, 5 rossi come nessun altro nei tornei continentali. E in 10 non hanno mai vinto continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Dicembre 2020.

La Signora in rosso: per la Juve è record (europeo) di espulsi

Bianconeri da primato per i cartellini in campionato: Rabiot, Chiesa, Morata, Pinsoglio e Cuadrado, 5 rossi come nessun altro nei tornei continentali. E in 10 non hanno mai vinto



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA