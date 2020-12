Rappresentanti della Libera Caccia (ANLC) provinciale Crotone incontrano il Presidente ff della Regione Calabria

La nota dell’Arch. Enzo Renda presidente della Libera Caccia provinciale di Crotone

Crotone,

mercoledì 23 Dicembre 2020.

In merito alle varie problematiche sulla attivita´ venatoria la Libera Caccia provinciale di Kr rappresentata dall´Arch. Enzo Renda incontra il Presidente della Regione Calabria Dott. Nino Spirli´ per porgergli i saluti di tutti i cacciatori del circondario Crotonese e per rappresentargli i ringraziamenti per il grande lavoro sinergico fatto insieme all´Assessore Avv. Gianluca Gallo ed al consigliere Regionale Avv. Vito Pitaro sulla problematica della presenza elevata di ungulati (sus scrofa) sul territorio Calabrese.

Il Presidente Renda si ritiene molto soddisfatto dell´incontro in quanto il Presidente Dott. Nino Spirli e´ molto vicino ai cacciatori e agli agricoltori il quale ritiene che l´attivita venatoria e´ fondamentale per la tutela ambientale, infatti si e´ discusso a lungo sulla problematica che sta martoriando il nostro territorio e si cerchera´ di trovare delle soluzioni definitive anche con un maggiore impegno e buon senso da parte di tutti. L´incontro si e´ concluso con un chiaro riscontro positivo per questo settore e che l´ impegno sara´ costante per il bene del territorio, ma deve essere anche chiara la collaborazione di tutti per addivenire alla risoluzione definitiva della problematica.

Nell´ occasione si e´ omaggiati con consegna di una targa anche l´Assessore Avv. Gianluca Gallo ed il consigliere Regionale Avv. Vito Pitaro.

Inoltre un ringraziamento va al segretario del consigliere Vito Pitaro , Luigi Marinello sempre disponibile e vicino alle problematiche del nostro territorio.

