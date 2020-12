Settebello Inter: vince 2-1 a Verona e vola in vetta in attesa del Milan

Settebello Inter: vince 2-1 a Verona e vola in vetta in attesa del Milan Settimo successo di fila per la squadra di Conte. Decidono i gol nella ripresa di Lautaro, Ilic (su erroraccio di Handanovic) e Skriniar. Nerazzurri a +2 sui cugini, in campo contro la Lazio continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 23 Dicembre 2020.

Settebello Inter: vince 2-1 a Verona e vola in vetta in attesa del Milan

Settimo successo di fila per la squadra di Conte. Decidono i gol nella ripresa di Lautaro, Ilic (su erroraccio di Handanovic) e Skriniar. Nerazzurri a +2 sui cugini, in campo contro la Lazio



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA