Andrea Russo finalista del “Premio Internazionale Città di Budapest ” e del “Premio Paris ArtExpo” Parigi

Andrea Russo di Cirò Marina, ancora una volta il suo talento regala emozioni e soddisfazioni

La Redazione

Cirò Marina,

giovedì 24 Dicembre 2020.

Il giovane artista, Andrea Russo continua il suo percorso artistico, con molte difficoltà , studio e tantissimo impegno. Le sue opere arrivano al cuore e alla mente, merito della sua sensibilità , umanità e del suo talento. Con la sua dolcezza riesce a esprimere una sensazione di benessere, un ragazzo che cerca con tutto quello che crea di regalare tranquillità , emozioni e sensazioni. Con queste opere ha superato la selezione ed è tra i finalisti di due importanti premi: ” PREMIO INTERNAZIONALE CITTÀ DI BUDAPEST ” la mostra si terrà nella “Galleria Pintèr” a Budapest e “PREMIO PARIS ARTEXPO” nella “Galleria Thuillier ” a Parigi. Inoltre è presente per ben due volte sulla rivista d’arte internazionale “ART NOW ” nelle edizioni settembre/ottobre 2020 e novembre/dicembre 2020. La strada da percorrere è lunga, i suoi obiettivi sono tanti ma lo studio costante che porta avanti con amore sarà la chiave per raggiungerli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA