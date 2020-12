Assegnati 8 nuovi Agenti alla Questura di Crotone

Accolti dal Sig. Questore della Provincia di Crotone, dr. Massimo Gambino

Comunicato della Questura

Crotone,

giovedì 24 Dicembre 2020.

L’attenzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza e in particolare del Sig. Capo della Polizia dimostra assiduamente nei confronti della Provincia di Crotone, anche in questa particolare situazione emergenziale per l’intero Paese, si evidenzia ulteriormente, anche negli ultimi giorni di questo anno, con l’assegnazione alla locale Questura di 8 nuovi agenti in prova, provenienti dalle varie Scuole Allievi Agenti, che andranno a rafforzare l’organico dei vari uffici.

Si tratta di ragazzi provenienti da pregresse esperienze militari e che pertanto potranno essere più duttilmente impiegati nell’ambito delle attività operative di Polizia che quotidianamente interessano il nostro territorio.

Tutti sono stati accolti dal Sig. Questore della Provincia di Crotone, dr. Massimo Gambino, il quale ha voluto formulare loro i migliori auguri di una lunga e brillante carriera.

I nuovi agenti, dopo il previsto periodo di prova, in cui avranno modo di alternarsi nei vari Uffici affiancando i colleghi più anziani, saranno destinati alle diverse articolazioni della Questura.

