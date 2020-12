Mesoraca: si oppone al controllo dei Carabinieri, arrestato

Controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro

Comunicato dei Carabinieri

Mesoraca,

giovedì 24 Dicembre 2020.

I Carabinieri hanno tratto in arresto un 47enne di Mesoraca per resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

I militari sono intervenuti in una via del centro abitato, procedendo al controllo dell’uomo che, però, opponeva resistenza. L’arrestato, dopo le formalità di rito, veniva posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA