Nba, maratona di Natale: via alle 18 con Melli e Zion, poi Giannis contro Curry. E il clou è LeBron-Doncic

Nba, maratona di Natale: via alle 18 con Melli e Zion, poi Giannis contro Curry. E il clou è LeBron-Doncic Tredici ore di fila, cinque partite super, in campo le stelle e gli squadroni: l’Nba a Natale non delude mai. E in campo c’è anche un po’ d’Italia… continua a leggere su La Gazzetta dello […]

La Redazione24

,

venerdì 25 Dicembre 2020.

Nba, maratona di Natale: via alle 18 con Melli e Zion, poi Giannis contro Curry. E il clou è LeBron-Doncic

Tredici ore di fila, cinque partite super, in campo le stelle e gli squadroni: l’Nba a Natale non delude mai. E in campo c’è anche un po’ d’Italia…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA