Psg, con Pochettino si torna a spendere: obiettivo Eriksen e grana Icardi

La Redazione24

,

venerdì 25 Dicembre 2020.

Il nuovo tecnico vuole una squadra per il suo calcio. Il danese allenato al Tottenham sarebbe gradito, magari in uno scambio con Paredes. Maurito in difficoltà: quale futuro?



