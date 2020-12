Rebic e Calhanoglu in gol: così il Milan ha fatto 13 sulla ruota dello scudetto

La Redazione24

,

sabato 26 Dicembre 2020.

Rebic e Calhanoglu in gol: così il Milan ha fatto 13 sulla ruota dello scudetto

Il croato e il turco con la Lazio sono andati in rete per la prima volta in stagione: per Pioli sono 13 marcatori differenti in campionato. Una bella sfida nel derby: Conte di bomber ne ha 10



