Vidal non nasconde l’Inter: “Obiettivo scudetto, non ho paura a dirlo”

Vidal non nasconde l’Inter: “Obiettivo scudetto, non ho paura a dirlo” Il cileno: “Dobbiamo pensare partita per partita, ma dobbiamo fare il massimo” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 26 Dicembre 2020.

Vidal non nasconde l’Inter: “Obiettivo scudetto, non ho paura a dirlo”

Il cileno: “Dobbiamo pensare partita per partita, ma dobbiamo fare il massimo”



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA