Convocazione consiglio comunale a Cirò Marina per martedi 29 dicembre

L’istituzione del Garante comunale dei diritti della persona diversamente abile tra gli ordini del giorno

Cirò Marina,

domenica 27 Dicembre 2020.

E’ stata convocata la riunione del Consiglio Comunale del Comune di Cirò Marina che si terrà presso la sala consiliare, in sessione straordinaria – seduta pubblica – di prima convocazione, il giorno 29.12.2020, alle ore 16:00, ed in seconda convocazione il giorno 31.12.2020, alle ore 16,00, per deliberare sugli oggetti di cui al seguente ordine del giorno.

La seduta sarà espletata in presenza, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie previsti dalla normativa in materia di Covid-19 e garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza.

ORDINE DEL GIORNO

Commissioni consiliari permanenti: Statuto e Regolamenti – Tributi. Sostituzione componente delle commissioni dimissionario; Ricognizione periodica della partecipazioni pubbliche ex art.20 D. Lgs. 19 agosto 2016, n.175: approvazione; Art. 163 D. Lgs n.50/2016 – Riconoscimento spesa lavori somma urgenza eventi alluvionali 21- 22 novembre 2020; Istituzione Garante comunale dei diritti della persona diversamente abile; Approvazione PEF (Piano Economico Finanziario) TARI 2020;

Lo rende noto il Presidente del Consiglio Francesca Aloisio.

