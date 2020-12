CR7, anche a 35 anni è primo al mondo: l’unico a 33 gol in campionato

CR7, anche a 35 anni è primo al mondo: l’unico a 33 gol in campionato Ronaldo sempre decisivo: soltanto Ibra era arrivato a quella cifra da Over 35. Per il 2021 ancora Juve (ma occhio alle sorprese) e nuovi rivali, da Haaland a Son continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 27 Dicembre 2020.

